Брянские общественники выступают против концерта блогера Xolidayboy из-за проукраинской позиции. Об этом сообщает издание БрянскToday.

На следующей неделе в Брянске запланирован концерт блогера Xolidayboy (16+). Но брянские общественники высказались против проведения в приграничном регионе мероприятия артиста с проукраинской позицией. Блогер говорил о бессмысленности возвращения Крыма в состав России и называл себя «севастопольским украинцем».

В Ялте и Симферополе концерты блогера не состоялись из-за его отказа высказать свою позицию о спецоперации.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что люди требуют отмены тура блогера, а также она намерена обратиться в правоохранительные органы для оценки высказываний артиста.

Брянцы также поддерживают позицию общественницы.