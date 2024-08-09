Брянские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса

Педагог брянского детского технопарка «Кванториум» Глеб Игнатьичев стал лучшим в номинация «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной направленности». Мария Кровопускова из Брянского областного губернаторского Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина выступила в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами», а Олеся Левчина из того же учреждения – в номинация «Наставничество в дополнительном образовании».

В финал федерального заочного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» вышли 90 участников из 42 регионов России. В их числе и трое представителей Брянской области.

Три брянских педагога вышли в финал всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Люди должны жить в комфорте! Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов встретился со смолянами, которые во время недавнего приёма граждан пожаловались на неудовлетворительную работу управляющих компаний. Спикер заксобрания выехал по указанным адресам и привлёк к разбирательству жилищно-коммунальных проблем представителей УК. Вечная сырость – У нас тут и мыши, и тараканы, и комары, – сетует жительница дома №2а по улице «Нормандия-Неман»

От техники до кормов и животных Получатели социального контракта поделились историями развития собственного дела. В Кардымовском районе Смоленской области прошла встреча с многодетными семьями, которые заключили социальный контракт и сейчас успешно развивают собственное хозяйство. Эта мера государственной поддержки направлена на помощь малоимущим гражданам и повышение их доходов. Стимул для развития В феврале этого года в посёлке Кардымово под председательством спикера регионального

Социальный контракт: большие плюсы большой семьи Истории развития собственного дела. В Кардымовском районе прошла встреча с многодетными семьями, которые заключили социальный контракт и сейчас успешно развивают собственное хозяйство. Эта мера государственной поддержки направлена на помощь малоимущим гражданам и повышение их доходов. В феврале этого года в поселке Кардымово под председательством спикера регионального парламента Игоря Ляхова и депутатов облдумы состоялся «круглый стол», на котором жители муниципалитета подробно узнали о социальном контракте. Встреча

Сельский врач Как в регионе привлекают медицинские кадры на периферию. Не секрет, что в сельской местности сегодня существует определённая нехватка медицинских работников. Но в регионе предпринимают серьёзные меры по решению этой проблемы. И проводимая работа приносит свои плоды. «Обеспечение небольших населённых пунктов медицинскими кадрами – один из наших приоритетов», – неоднократно подчёркивал губернатор Василий Анохин. Один из

До Белоруссии на электричке Белоруссия стала ближе для смолян, а добираться теперь туда — ещё комфортнее.На прошлой неделе было запущено приграничное сообщение между Смоленской и Витебской областью. «Это важное и долгожданное событие для нашего региона, которое позволит улучшить транспортное сообщение с Республикой Беларусь. Благодарен руководству Российских и Белорусских железных дорог Олегу Валентиновичу Белозёрову и Владимиру Михайловичу Морозову, генеральному директору