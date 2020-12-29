Брянские пенсионеры получат пенсии за январь в декабре

Всем, кому пенсии зачисляются до 9 числа, Пенсионный фонд переведет деньги до конца года.

ПФР вчера начал выплачивать россиянам, включая жителей Брянщины, пенсии за январь 2021 года. Первые транши ушли в адрес пенсионеров, которым деньги выплачиваются через Почту России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в центральном аппарате фонда, до конца декабря получить январские пенсии должны все, кому они обычно приходят с 1 по 10 число очередного месяца. Речь идет о пенсионерах, которые получают деньги наличными и на банковские счета.

К стандартному графику выплаты пенсий в ПФР планируют вернуться с 4 января.