Почти 9500 брянских детей получили новую выплату

Деньги выплачивают семьям с невысоким доходом.

В Брянской области начали выплачивать новое пособие на детей от 8 до 17 лет. В региональном пенсионном фонде рассказали, что деньги уже получили семьи на 9 488 юных брянцев. Выплаты сделали за апрель и май.

Ежемесячная выплата предназначена для семей с невысоким доходом. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.