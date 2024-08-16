Брянские первоклашки получили рюкзаки к новому учебному году в рамках акции «Город — детям». Об этом сообщили в городской администрации.

В парке имени Алексея Толстого в Брянске прошла традиционная акция «Город — детям». Глава Советской районной администрации Денис Семёнов вручил первые рюкзаки будущим первоклассникам. Полезные подарки к новому учебному году получили дети из многодетных семей и участников СВО, а также ребятам из Курской области, которые приехали в город.

«Скоро наступит важный для вас день — 1 сентября. Вы впервые пойдёте в школу. Учитесь прилежно, любите читать, занимайтесь чистописанием. Ну а мы, старшие товарищи, будем помогать вам», — подчеркнул Денис Семёнов.

Портфели с канцелярскими принадлежностями получили 20 детей. Собрали подарки сотрудники Советской районной администрации вместе с предпринимателями города.