Брянские пограничники поймали 50 нарушителей

Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Как стало известно, 30 июня 50 человек попытались незаконно пересечь границу Белоруссии и попасть в Брянскую область. Сотрудники ведомства поймали всех нарушителей, несмотря на их изобретательность.

Возвращенные на родину гастарбайтеры при задержании выплатили штрафы на общую сумму 100 тысяч рублей.

Чем обусловлена миграция такого потока людей в тот день, неизвестно.