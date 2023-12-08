Брянские полицейские помогли добраться домой подвернувшей ногу девочке

Брянские полицейские помогли добраться домой маленькой девочке, подвернувшей ногу на детской площадке. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Около парка «Юность» в Брянске к сотрудникам полиции Евгению Зенченко и Павлу Маврину на улице обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что её семилетняя девочка прыгала на батуте и повредила ногу. Сама она идти не может, а у бабушки не получится её поднять.

Полицейские донесли ребенка до проезжей части и на личном автомобиле вместе с бабушкой отвезли домой. Мама девочки Наталья Вороничева поблагодарила полицейских за неравнодушие и помощь.