Брянские полицейские помогли доставить в больницу девочку с травмой руки

Брянские полицейские помогли оперативно доставить в больницу девочку с травмой руки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В социальных сетях жительница Брянска поблагодарила за помощь инспекторов отдельного батальона ДПС Сергея Гаева и Александра Разуваева. 22 мая в час пик в потоке машин к полицейским обратилась пассажирка одного из автомобилей. Её 10-летняя дочь упала с качелей на детской площадке и сильно повредила руку. Их согласилась довезти до больницы неравнодушная женщина, но из-за пробки они не могут быстро туда попасть.

Стражи правопорядка пересадили девочку с мамой в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, доставили их в травмпункт, а затем и в больницу. Ребёнок оперативно получил квалифицированную медпомощь.