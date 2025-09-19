Брянские полицейские помогли пенсионерке выбраться из леса

Брянские полицейские помогли пожилой жительнице Жуковского района выйти из леса. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила благодарность от жительницы города Брянска. Женщина рассказала, что пошла за грибами в лес около посёлка Слободской в Жуковском районе. Спустя два часа пенсионерка поняла, что заблудилась.

Женщина позвонила в службу спасения. Через пару минут с ней связались оперуполномоченные отдела уголовного розыска Игорь Терещенков и Ольга Овчинникова. Два с половиной часа стражи порядка были на связи. Им удалось вывести пенсионерку из леса

«Когда я встретилась с ними, уточнили, всё ли со мной в порядке, напоили меня водой, потом горячим чаем, довезли до железнодорожной станции и проводили, усадив на электричку до Брянска», – уточнила потерпевшая.

Женщина поблагодарила стражей правопорядка за спасение.