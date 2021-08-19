Брянские полицейские задержали угонщика мотоциклов

Стоимость двух похищенных мотоциклов составила более 400 тысяч рублей.

Брянские сотрудники Госавтоинспекции остановили на дороге газель, чтобы провести осмотр. В кузове машины они обнаружили мотоциклы «Хонда» и «Ямаха», которые житель Стародубского района перевозил без документов.

Позже стало ясно, что мотоциклы украли из гаража жителя Трубчевского района, их общая стоимость более 400 тысяч рублей.

Неоднократно судимого 44-летнего жителя Стародубского района задержали.

Известно, что в мае этого года мужчина вышел из тюрьмы, и сразу же решил вернуться к незаконной деятельности.

Сейчас мужчина находится под стражей, ему грозит шесть лет тюрьмы.