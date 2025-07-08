Брянские семьи получили медали в Советской администрации

Глава Советской администрации вручил трём брянским семьям памятные медали. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В честь Дня семьи, любви и верности в администрации Советского района Брянска прошло торжественное мероприятие. Там чествовали пары, которые прожили вместе более 50 лет.

Абдулкадыр Бабаевич и Бике Нурмагомедовна Раджабовы приехали в Брянск из Дагестана в 1977 году. Они воспитали двух сыновей, один из которых служит в «БАРС-Брянск». В семье Раджабовых растут четверо внуков.

Виктор Петрович и Лариса Михайловна Васечкины вместе с 1973 года. Они воспитали двух сыновей и дочку, которая подарили им уже семь внуков. Васечкины собирают на своём приусадебном участке урожай овощей, большую часть которых отправляют участникам СВО.

Семьи Стёпиных образовалась в 60-х годах прошлого века. Валерий Тихонович много лет работал на 111-м военном заводе, а Людмила Яковлевна, — на заводе «Кремний». Оба удостоены звания «Ветеран труда». У супругов два сына, трое внуков и внучку.

«Ваши семьи – пример настоящей, чистой любви. Ваши семьи — пример для общества! Вы показываете, как нужно хранить российские традиционные ценности. Мы это приветствуем. Поздравляем с заслуженной наградой и хотим, чтобы молодое поколение равнялось на вас», — сказал Денис Семёнов.

Руководитель района вручил семьям грамоты и медали «За любовь и верность».