Брянские школьники узнали о подвиге врача и разведчика в рамках акции «Знания.Герои». Об этом рассказали в региональном департаменте образования.

В школе № 72 города Брянска прошла военно-патриотическая акция «Знания.Герои». В мероприятии участвовали член Российского военно-исторического общества Виталий Короткий и представитель Комитета семей воинов Отечества Наталья Самойлова. Школьникам они рассказали истории двух бойцов, погибших на спецоперации. Разведчик ВДВ Никита Самойлов и врач хирургического отделения ВДВ Дмитрий Седнев удостоены Ордена Мужества посмертно.