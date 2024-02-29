Брянский фонд помог оформить меры поддержки участнику спецоперации
Брянский филиал фонда «Защитники Отечества» помог оформить меры поддержки участнику спецоперации. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.
В брянский филиал фонда «Защитники Отечества» обратился участник военнослужащий Николай. Он заключил контракт с ЧВК «Вагнер», участвовал в боях за Соледар и Бахмут.
Общественник помогли мужчине получить удостоверение ветерана боевых действий, оформить ежемесячную выплату и собрать документы для получения второго высшего образования. Также родных ветерана пригласили на концерт и в цирк.
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