Брянский фонд помог оформить меры поддержки участнику спецоперации

Брянский филиал фонда «Защитники Отечества» помог оформить меры поддержки участнику спецоперации. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В брянский филиал фонда «Защитники Отечества» обратился участник военнослужащий Николай. Он заключил контракт с ЧВК «Вагнер», участвовал в боях за Соледар и Бахмут.

Общественник помогли мужчине получить удостоверение ветерана боевых действий, оформить ежемесячную выплату и собрать документы для получения второго высшего образования. Также родных ветерана пригласили на концерт и в цирк.