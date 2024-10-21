Брянские школьники завоевали четыре награды военно-патриотических игр. Об этом сообщили в городской администрации.

Военно-патриотические игры старшеклассников Союза городов воинской славы прошли на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе Чеченской Республике. В соревнованиях участвовали 170 старшеклассников из 17 городов России в возрасте от 15 до 17 лет. Три дня они состязались в строевой подготовке, прицельной стрельбе, метании гранат и других дисциплинах.

В сборную Брянской области вошли старшеклассники из гимназии №5, школ №61 и 67. Руководит ими преподаватель ОБЗР школы №67 Владимир Володин.

«Сборы у ребят начинаются с конца марта. Тренировки проходят несколько раз в неделю. Выдерживают не все, тех, кто остается, настраиваем только на победу. Работа с автоматом, метание гранаты, стрельба из лука, кросс, силовые упражнения, строевая подготовка — ребята совершенствуются по многим направлениям», — рассказывает Владимир Владимирович.

Брянские школьники заняли первое место в метании гранат и конкурсе капитанов. «Серебро» они завоевали в кроссе с огневыми рубежами, а «бронзу» – в вязании узлов.