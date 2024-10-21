Брянские школьники завоевали четыре награды военно-патриотических игр. Об этом сообщили в городской администрации.
Военно-патриотические игры старшеклассников Союза городов воинской славы прошли на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе Чеченской Республике. В соревнованиях участвовали 170 старшеклассников из 17 городов России в возрасте от 15 до 17 лет. Три дня они состязались в строевой подготовке, прицельной стрельбе, метании гранат и других дисциплинах.
В сборную Брянской области вошли старшеклассники из гимназии №5, школ №61 и 67. Руководит ими преподаватель ОБЗР школы №67 Владимир Володин.
«Сборы у ребят начинаются с конца марта. Тренировки проходят несколько раз в неделю. Выдерживают не все, тех, кто остается, настраиваем только на победу. Работа с автоматом, метание гранаты, стрельба из лука, кросс, силовые упражнения, строевая подготовка — ребята совершенствуются по многим направлениям», — рассказывает Владимир Владимирович.
Брянские школьники заняли первое место в метании гранат и конкурсе капитанов. «Серебро» они завоевали в кроссе с огневыми рубежами, а «бронзу» – в вязании узлов.
16.10.2024 11:10
В итоге – лидеры
В Смоленске прошёл первый Международный молодёжный ИТ-форум «Свой код», который объ- единил более 500 ребят от 14 до 35 лет из 55 регионов России и Белоруссии. Для начинающих айтишников и молодых специалистов мероприятие стало отличным шансом заявить о себе, успешно стартовать в профессии и открыть новые карьерные лифты. «Интерес к информационно-коммуникационным технологиям сегодня в стране
16.10.2024 11:08
Со знаком плюс
Проект областного бюджета на 2025 год и дальнейший плановый период стал темой заседания правительства региона, которое состоялось на прошлой неделе под председательством губернатора Василия Анохина. «На протяжении последних двух недель всей командой плотно работали над подготовкой этого основополагающего документа. При его формировании учли пожелания и предложения смолян, озвученные в ходе поездок по районам. Также взяли
16.10.2024 11:07
На новых мощностях: Краткие итоги выставки «Золотая осень»
В Москве завершилось одно из значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства – 26-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Для гостей был организован стенд Смоленской области, на котором были представлены достижения в пищевой промышленности, растениеводстве, животноводстве и науке. Там же можно было попробовать продукцию местных предприятий. Участие в выставке приняла и команда региона во