Брянские следователи и поисковики «Лиза Алерт» провели совместные учения

Брянские следователи поучаствовали в полевых учениях поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В лесу около мемориального комплекса «Лесникам-партизанам» в Брянском районе прошли зимние полевые учения. Их организовали добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» и Центра поиска пропавших людей. В мероприятии участвовали следователи отдела криминалистики брянского следственного комитета.

На учения собрались несколько десятков новых участников поисковых отрядов. Они на практике отработали весь процесс пропавших в лесу людей.