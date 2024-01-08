Брянские следователи исполнили рождественские желания детей
Брянские следователи исполнили рождественские желания пятерых детей в рамках акции. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Сотрудники брянского следственного управления СК поучаствовали во Всероссийской акции «Дари радость на Рождество!». Следователи исполнили желания пятерых ребят. Подарки они вручили в рождественскую ночь в Брянском кафедральном соборе.
В регионе акцию проводит Брянская епархия Русской православной церкви вместе с православным порталом «Милосердие». Исполнить мечты детей в трудной жизненной ситуации могут все желающие.