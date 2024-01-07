Город32

Брянский губернатор поздравил жителей с Рождеством

2024, 07 января 13:24 Лента новостей
Брянский губернатор поздравил жителей с Рождеством
Источник фото

Губернатор Брянской области в соцсетях поздравил жителей с Рождеством Христовым.

В своём телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Он пожелал всем здоровья, мира, добра и благополучия.

«Этот праздник особенный, светлый, радостный, наполненный верой в добро и чудо. Православная вера всегда была фундаментом, основой нашего народа, страны. В самые сложные времена вера укрепляла и помогала», — отметил Александр Богомаз.

Глава региона напомнил, что 2024 год объявлен Годом семьи.

«И мы должны объединить наши усилия вокруг защиты семьи, укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Пусть сила духа и вера помогут нам преодолеть все трудности и преграды», — добавил Александр Богомаз.

 

Читайте также
Брянское предприятие вернуло полтора млн рублей сотрудникам
06 января 14:02
Брянское предприятие вернуло полтора млн рублей сотрудникам
Брянские полицейские помогли застрявшей на трассе женщине-водителю с двумя детьми
06 января 13:40
Брянские полицейские помогли застрявшей на трассе женщине-водителю с двумя детьми
Женщина и мужчина погибли на пожаре в Погаре
05 января 14:12
Женщина и мужчина погибли на пожаре в Погаре
Женщина сломала грудину в ДТП на брянской трассе
05 января 14:03
Женщина сломала грудину в ДТП на брянской трассе

Новости регионов

Актуальные темы

Лента новостей
Над Брянским районом сбили беспилотник
Общество
Брянский губернатор поздравил мальчика из луганской Брянки
Происшествия
Сжёгшую паспорт жительницу Москвы задержали брянские правоохранители
Спорт
Самый большой каток открылся в Брянске
Общество
Улицу Речную в Брянске отремонтировали по нацпроекту

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Всё больше брянцев выбирают видеосервис Wink
Всё больше брянцев выбирают видеосервис Wink

Филиал ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях подвёл итоги работы за год и поблагодарил за сотрудничество своих информационных партнёров и коллег.

Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года
Более 853 сотрудников «Брянскэнерго» повысили профессиональный уровень за 11 месяцев 2023 года

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за три квартала 2023 года. За отчетный период свой профессиональный уровень повысили 853 энергетика.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.