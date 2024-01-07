Брянский губернатор поздравил жителей с Рождеством

Губернатор Брянской области в соцсетях поздравил жителей с Рождеством Христовым.

В своём телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Он пожелал всем здоровья, мира, добра и благополучия.

«Этот праздник особенный, светлый, радостный, наполненный верой в добро и чудо. Православная вера всегда была фундаментом, основой нашего народа, страны. В самые сложные времена вера укрепляла и помогала», — отметил Александр Богомаз.

Глава региона напомнил, что 2024 год объявлен Годом семьи.

«И мы должны объединить наши усилия вокруг защиты семьи, укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Пусть сила духа и вера помогут нам преодолеть все трудности и преграды», — добавил Александр Богомаз.