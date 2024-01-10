Брянские следователи возбудили дело о гибели трёх человек в Выгоничах

Брянские следователи возбудили уголовное дело о гибели мужчины и двух женщин в доме в Выгоничах. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Днём 5 января 2024 года в доме на улице Верхней в посёлке Выгоничи обнаружили тела хозяина жилища, его пожилой матери и сиделки. Все они имели признаки отравления угарным газом.

Следователи назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе для установления причин гибели людей.