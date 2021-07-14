Брянские следователи задержали убийцу женщины

Следственный комитет по Брянской области возбудил уголовное дело об убийстве человека на 27-летнего жителя Жуковки.

По версии сотрудников ведомства, 11 июля 2021 года в городе Жуковка пьяный мужчина зашел к своей знакомой в гости. Между ними произошла ссора и он убил ее, ударив несколько раз ножом в область шеи.

Сейчас преступник находится под стражей. Детали уголовного дела еще уточняются.