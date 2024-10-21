Брянские студенты побывали в яблоневых садах

Брянские студенты техникума побывали в яблоневых садах в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Центр занятости населения организовал экскурсию для студентов Брасовского промышленно-экономического техникума. В рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией» ребята посетили яблоневые сады ООО «Сельхозник».

Экскурсию для будущих специалистов провела замгенерального директора предприятия Елена Енютина. Она рассказала о технологии выращивания яблонь, особенностях процесса сбора и хранения урожая. Также замдиректора проинформировала студентах о карьерных возможностях на их предприятии.