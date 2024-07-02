Брянские студенты посетили завод по обработке стекла

Студенты брянского техникума посетили завод по обработке стекла. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Центр занятости города Дятьково организовал профтур для учеников Дятьковского филиала Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники. Студенты побывали в научно-производственном предприятии «Александр». Оно занимается обработкой стекла и оптических кристаллов. Предприятие выпускает высокоточную оптическую продукцию для обороны, космонавтики, авиации и медицины.

Студенты посетили разные участки и цеха. Они познакомились с полным циклом производства – от заготовки до готовой детали. О специфике работы ребятам рассказали сотрудники.