Брянские таможенники отправили посылки бойцам мотострелковой дивизии

Брянские таможенники отправили технику, маскировочные сети и свечи бойцам мотострелковой дивизии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В преддверии Дня защитника Отечества брянские таможенники отправили партию гуманитарного груза в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Для бойцов купили квадрокоптер, компрессор, сварочный аппарат, инструменты и продукты.
Также сотрудники и ветераны Брянской таможни изготовили для солдат 36 маскировочных сетей и 300 окопных свечей.
«Искренне благодарим наших защитников за нелегкий и опасный солдатский труд. Знаем, что вы делаете все, чтобы над Россией было мирное небо. Пусть переданная помощь поможет вам и облегчит тяготы несения службы», – подчеркнул начальник Брянской таможни Сергей Санакоев.
Фото Брянской таможни
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