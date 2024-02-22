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Брянские таможенники отправили посылки бойцам мотострелковой дивизии

2024, 22 февраля 13:35 Общество
Брянские таможенники отправили посылки бойцам мотострелковой дивизии
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Брянские таможенники отправили технику, маскировочные сети и свечи бойцам мотострелковой дивизии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В преддверии Дня защитника Отечества брянские таможенники отправили партию гуманитарного груза в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Для бойцов купили квадрокоптер, компрессор, сварочный аппарат, инструменты и продукты. 

Также сотрудники  и ветераны Брянской таможни изготовили для солдат  36 маскировочных сетей и  300 окопных свечей. 

«Искренне благодарим наших защитников за нелегкий и опасный солдатский труд. Знаем, что вы делаете все, чтобы над Россией было мирное небо. Пусть переданная помощь поможет вам и облегчит тяготы несения службы», – подчеркнул начальник Брянской таможни Сергей Санакоев.

Фото Брянской таможни

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