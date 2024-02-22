Брянские таможенники отправили посылки бойцам мотострелковой дивизии

Брянские таможенники отправили технику, маскировочные сети и свечи бойцам мотострелковой дивизии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В преддверии Дня защитника Отечества брянские таможенники отправили партию гуманитарного груза в 144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Для бойцов купили квадрокоптер, компрессор, сварочный аппарат, инструменты и продукты.

Также сотрудники и ветераны Брянской таможни изготовили для солдат 36 маскировочных сетей и 300 окопных свечей.

«Искренне благодарим наших защитников за нелегкий и опасный солдатский труд. Знаем, что вы делаете все, чтобы над Россией было мирное небо. Пусть переданная помощь поможет вам и облегчит тяготы несения службы», – подчеркнул начальник Брянской таможни Сергей Санакоев.

Фото Брянской таможни