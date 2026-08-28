Часть трассы Сетолово — Азарово отремонтировали по нацпроекту в Почепском районе

2026, 28 августа 13:16

Часть трассы Сетолово — Азарово отремонтировали по нацпроекту в Почепском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Почепском районе Брянской области завершился капитальный ремонт трассы Сетолово — Азарово. Специалисты АО «Брянскавтодор» обновили полтора километра дороги, которая проходит по улице Российской в деревне Азарово.

Подрядчик отремонтировал водопропускные трубы, уложил новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины и обновили примыкания. Кроме того, в порядок привели посадочные и остановочную площадки. Для пассажиров общественного транспорта установили новый автопавильон. Также на дороге появилась разворотная площадка. В завершении ремонта на трассе установили новые дорожные знаки.

Работы прошли по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».