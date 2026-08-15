Автономные устройства появятся в самых проблемных точках города.

В Брянске появятся 60 умных камер для борьбы со стихийными свалками. Автономные устройства смонтируют на самых проблемных точках, где чаще всего фиксируют несанкционированный сброс мусора.

Техника поможет выявлять автомобили нарушителей, которые привозят отходы к контейнерам. Собранные записи будут передавать правоохранительным органам для привлечения виновных к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.