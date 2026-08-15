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Общество

Брянские власти установят 60 камер с датчиками движения в местах стихийных свалок

2026, 15 августа 09:46
Брянские власти установят 60 камер с датчиками движения в местах стихийных свалок
Источник фото

Автономные устройства появятся в самых проблемных точках города.

 

В Брянске появятся 60 умных камер для борьбы со стихийными свалками. Автономные устройства смонтируют на самых проблемных точках, где чаще всего фиксируют несанкционированный сброс мусора.

Техника поможет выявлять автомобили нарушителей, которые привозят отходы к контейнерам. Собранные записи будут передавать правоохранительным органам для привлечения виновных к ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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