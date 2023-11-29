На встрече участники подвели итоги работы и обсудили перспективы развития движения. Волонтеры культуры получили грамоты и памятные подарки за вклад в развитие добровольческого движения в Брянской области.

Заместитель губернатора региона Валентина Миронова и исполняющий обязанности руководителя департамента культуры Юрий Сатюков встретились с лидерами Брянского регионального отделения Всероссийского движения «Волонтёры культуры». Мероприятие посвятили Дню добровольца, который отмечают в России в начале декабря.

Брянские волонтёры культуры получил награды в День добровольца. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

С беспилотниками на «ты» На базе военного центра госуниверситета смолян обучат управлению БПЛА. В стенах Смоленского государственного университета дали старт новому обучающему работе с беспилотниками проекту «Zащитники». Он создан региональным отделением «Единая Россия», ее депутатами и сторонниками. Идею поддержало руководство вуза. Теперь на базе военного учебного центра СмолГУ для студентов и активистов будут давать уроки работы с беспилотниками. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов поприветствовал

Железнодорожники провели экскурсию для воспитанников реабилитационного центра «Вишенки» на вокзале Смоленск Сотрудники МЖД и транспортной полиции провели познавательную экскурсию по железнодорожному вокзалу Смоленск для воспитанников СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». Мероприятие было направлено на адаптацию детей к жизни в обществе и их социализацию. Гостей комплекса познакомили с основными зонами вокзала, объяснили, что делать, если вдруг потерялся, как пройти досмотр, купить