Брянские волонтёры всю ночь искали в лесу пожилую женщину

Брянские волонтёры и полиция всю ночь искали в лесу 68-летнюю женщину. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Ночь с субботы на воскресенье выдалась бессонной для волонтёров брянского поискового отряда «Лиза Алерт». На горячую линию сообщили, что в Жирятенском сельском поселении в лес за грибами ушла 68-летняя жительница села Савлуково. Самостоятельно вернуться обратно пенсионерка не смогла.

Через пару часов первые добровольцы отправились в лес. Они прочесывали местность под дождем и снегом. Поисковики прошли 54 километра.

В шестом часу утра пенсионерку обнаружила одна из пеших групп. Женщина промокла и немного замерзла, но серьезно не пострадала. Её передали родным.