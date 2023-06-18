Брянские врачи получили награды в профессиональный праздник.

В школе искусств №1 Брянска чествовали медиков Бежицкого района в преддверии профессионального праздника.

«Бежица является центром медицины в городе. Самые крупные организации здравоохранения сосредоточены здесь. Мы все идем к вам с надеждой: вы нас вылечите, поставите на ноги. И не только медицинскими препаратами, но и словом. Я вас искренне люблю. Никогда не ссорюсь с людьми двух профессий: врачами и адвокатами», — сказал первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин.

Лучшие врачи, фельдшеры и медсёстры за самоотверженный труд получили благодарственные письма и грамоты.