Брянские выпускники 123 раза набрали по 100 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Брянской области подвели предварительные итоги Единого государственного экзамена. В аттестации участвовали 5260 человек, в том числе 4851 выпускник текущего года.

108 человек получили максимальный балл. Дважды высший результат показали 15 выпускников. Больше всего мультибалльников – пять – в гимназии № 1 Брянска. Также по 200 баллов набрали два выпускника лицея № 1 и по одному – из гимназии № 6 и 7, лицея № 2, школ № 3, 59 и 67 Брянска, Красногорской школы № 1 и Гордеевской школы.

У выпускников текущего года есть возможность пересдать один предмет для улучшения результата. Это планируют сделать около 17% брянцев.