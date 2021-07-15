Брянские выпускники успешно сдали экзамены в этом году

Результаты ЕГЭ еще не обработаны и официально не известны, но предварительные итоги уже подведены.

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, экзамены прошли в безопасной для детей обстановке. Всех работников обеспечили масками и перчатками. В каждом пункте было установлено оборудование для обеззараживания воздуха, также у всех выпускников проверялись самочувствие и температура тела.

В этом году на сдачу экзаменов было зарегистрировано 6 063 брянца. Из них 79 получили высший балл по предметам.

Количество стобалльников в этом году меньше, чем в прошлом году, но процент высокобалльных работ вырос. Количество участников ЕГЭ, набравших от 80 до 99 баллов 3755 человек, в прошлом году высокобалльных работ было 3283.

Как рассказала директор департамента образования и науки Елена Егорова, без нарушений порядка проведения ЕГЭ не обошлось. За наличие и использование мобильных телефонов и шпаргалок с экзаменов удалили шесть человек. А у двоих участников результаты экзамена аннулированы за размещение материалов в Интернете.

К слову, интересный случай отмечен при сдаче экзамена двумя братьями-близнецами, которые три года подряд сдавали физику. В первом году один из братьев набрал 100 баллов, второй 99 баллов. На следующий год их результаты поменялись местами — один набрал 99, второй — 100. А уже в этом году оба брата добились результата в 100 баллов.