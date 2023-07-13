Брянский ансамбль получил дипломы Международного фестиваля

Брянский ансамбль «Раздолина» получил дипломы Международного фестиваля. Об этом сообщили в городской администрации.

В Республике Дагестан прошел XXI Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы». Туда съехались коллективы из России, Азербайджана, Белоруссии, Монголии и Южной Осетии. Брянскую область представил ансамбль народной песни «Раздолина» ГДК Советского района.

Коллектив поучаствовал в ярком праздничном шествии по центральным улицам Махачкалы и в мастер-классах по народному вокалу и хореографии на базе Русского драматического театра. Руководитель ансамбля «Раздолина» Лариса Тимошенко также рассказав о брянской певческой традиции, народных инструментах и традиционных костюмах.

Кроме того, ансамбль поучаствовал в празднике казачьей культуры «Русская поляна» в селе Аверьяновка Кизлярского района.

Брянский коллектив получил дипломы от Министерства культуры и районных администраций Республики Дагестан.