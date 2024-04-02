Брянский ансамбль получил дипломы в трёх всероссийских конкурсов

Брянский фольклорный ансамбль «Зарянка» победил в трёх всероссийских конкурсов всероссийских конкурсах в марте. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В марте образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка» принял участие сразу в трёх конкурсах. Так, в Орле прошёл Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Орел Сизокрылый». Брянские артисты получили ли там дипломы лауреатов первой и второй степени.

А в Москве в рамках Всероссийского фестиваля – форума культур и традиций народов России «Московское Подворье» прошли конкурсы народного творчества «Раздолье» и «Золотые кружева».

В Московском Государственном Университете Спорта и Туризма Департамента Москвы собрались лучшие коллективы народной песни и танца из 17 городов.

Старшая группа брянского ансамбля «Зарянка» в номинации «Народный вокал» получила диплом лауреата первой степени. Солисты коллектива также получили награды.