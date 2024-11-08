Солистка брянского ансамбля «Зарянка» победила на всероссийском конкурсе «Русское наследие»

Солистка брянского ансамбля «Зарянка» стала лауреатом первой степени всероссийского конкурса «Русское наследие». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В городе Санкт-Петербурге прошёл III Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнительских искусств «Русское наследие». Строгий видео отбор прошли 525 одаренных детей из 14 регионов. В их числе и солистка брянского фольклорного ансамбль «Зарянка» Таисия Рыжова.
Девочка исполнила перед жюри традиционные песни Брянской области и лучшие фольклорные образцы других регионов России. В номинации «Сольное народное пение » Таисия Рыжова получила диплом лауреата первой степени.
Также юные артисты поучаствовали в мастер-классе от ведущего этнохореографа Галины Емельяновой по бытовой хореографии. А фольклорный ансамбль «Крутицы» из Санкт-Петербург подарил гостям фестиваля народную театрализованную драму «Царь Максимьян».
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