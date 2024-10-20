Брянский ансамбль завоевал Гран-при столичного фестиваля

Брянский ансамбль «Зарянка» завоевал Гран-при столичного фестиваля казачьей культуры. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Москве прошёл Московский открытый детско-юношеский фестиваль-конкурс казачьей культуры «Песни нашей Победы». Мероприятие посвятили участникам специальной военной операции.

В Московском концертном зале «Измайлово» собрались 15 лучших ансамблей со всей России. Лишь они смогли принять участие в очном этапе после строгого видеоотбора. В число финалистов попал Брянский Образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка». Коллектив исполнил казачьи песни Брянской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. В номинации «Вокал. Фольклорные коллективы» ансамбль получил Диплом Гран–при.

Участники конкурса приняли участие в мастер-классах по вокальной культуре казаков Волгоградской области и бытовой хореографии. А также увидели выступление ансамбля казачьей песни «Казачий круг».