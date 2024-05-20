Брянский ансамбль поучаствовал в свадебном фестивале на ВДНХ

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

17 мая отмечается Международный день детского телефона доверия. Специалисты «Ростелекома» решили приурочить к нему запуск третьего сезона проекта #АртУлочкаРТК[1] в Брянске. К празднику художники-партнеры компании уже успеют красочно оформить телекоммуникационный шкаф рядом с гимназией №7 на улице Мало-Завальской в Советском районе. А до конца месяца в городе появятся еще четыре новых арт-объекта. В яркие граффити будет вписан контакт службы доверия — 8 800 200 01 22.

На Унечском направлении в Брянской области продолжаются ремонтно-путевые работы. Так с 20 по 24 мая с 11:30 до 17:30 на однопутном перегоне Выгоничи – Пильшино железнодорожники будут проводить работы по замене рельсовых плетей.

Очный прием заявителей проведет руководство филиала.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».