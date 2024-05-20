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Брянский ансамбль поучаствовал в свадебном фестивале на ВДНХ

2024, 20 мая 11:11 Общество
Брянский ансамбль поучаствовал в свадебном фестивале на ВДНХ
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Брянский ансамбль «Макоша» поучаствовал во Всероссийском свадебном фестивале на ВДНХ. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

На ВДНХ в Москве прошёл Всероссийский свадебный фестиваль. В шествии принял участие и брянский народный фольклорный ансамбль «Макоша». Коллектив исполнил свадебные песни Стародубского района и продемонстрировал традиционное «чапание» — украшение свадебного каравая.

А на стенде Брянской области народные мастера Брянской области провели мастер-классы по созданию орнаментов старинных свадебных рушников и традиционных свистулек – парочки влюблённых голубей. 

На главной сцене фестиваля состоялась торжественная регистрация брака молодоженов. Брянская пара предстала в самобытных традиционных свадебных костюмах села Ружное Карачевского района.

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