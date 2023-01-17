Брянский ансамбль стал лауреатом премии «Щелкунчик»

Брянский ансамбль стал лауреатом I степени Национальная телевизионной премии «Щелкунчик». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Москве завершилась Национальная телевизионная премия в сфере хореографического искусства «Щелкунчик». Её организовала Международная академия хореографии московской секции международного совета по танцу ЮНЕСКО.

В конкурсном отборе участвовали более 5000 танцоров. Среди них и образцовый ансамбль танца «Россияне» Брянского областного методического центра «Народное творчество». Коллектив стал Лауреатом I степени в двух номинациях «Народно-сценический танец» и «Народно-стилизованный танец». Ансамбль исполнил болгарский танец в блоке «Танцев народов мира».

Брянские танцоры также приняли участие в гала-концерте премии. Более 6 часов на нём выступали 350 коллективов.