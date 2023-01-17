Брянский ансамбль стал лауреатом премии «Щелкунчик»

Брянский ансамбль стал лауреатом I степени Национальная телевизионной премии «Щелкунчик». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В Москве завершилась Национальная телевизионная премия в сфере хореографического искусства «Щелкунчик». Её организовала Международная академия хореографии московской секции международного совета по танцу ЮНЕСКО.
В конкурсном отборе участвовали более 5000 танцоров. Среди них и образцовый ансамбль танца «Россияне» Брянского областного методического центра «Народное творчество». Коллектив стал Лауреатом I степени в двух номинациях «Народно-сценический танец» и «Народно-стилизованный танец». Ансамбль исполнил болгарский танец в блоке «Танцев народов мира».
Брянские танцоры также приняли участие в гала-концерте премии. Более 6 часов на нём выступали 350 коллективов.
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Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев подвел итоги работы в 2022 году
В 2022 году на МЖД отправлено свыше 726 млн пассажиров. Из них в пригородном сообщении – более 700 млн, что на 5,5 % выше показателей 2021 года, в дальнем – около 25 млн пассажиров – это на 18,5% больше. Погрузка составила 67,7 млн тонн. При этом ведётся постоянная и непрерывная работа по привлечению новых клиентов,
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