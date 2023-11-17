Брянский ансамбль участвует в Международных рождественских чтениях
Брянский ансамбль «Горошины» участвует в Международных рождественских чтениях. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.
В актовом зале епархиального Центра подготовки церковных специалистов прошёл региональный этап XXXII Международных рождественских образовательных чтений. В творческой программе поучаствовали брянский фольклорный ансамбль «Горошины».
Участники коллектива читали стихи и презентовали сказку «Как мужик искал честную куму». Её рассказала жительница села Олсуфьево Жуковского района Мария Андреевна Чернякова во время фольклорной экспедиции.
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