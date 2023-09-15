Брянский ансамбль вернулся из творческого тура по Донбассу
Брянский ансамбль «Ватага» вернулся из творческого тура по Донбассу.
Ансамбль «Ватага» Брянской областной филармонии организовал благотворительно-патриотическую поездку на Донбасс. Это стал третий творческий тур коллектива в новые регионы в этом году в рамках проекта «Добровидение – Донбассу».
Музыканты побывали в Луганске, Донецке, Амвросиевке, Ростове-на-Дону. Они выступали для воинов в местах дислокации, в госпиталях и реабилитационных центрах. Для бойцов музыканты привезли от неравнодушных организаций и граждан, а также музыкальные инструменты.
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