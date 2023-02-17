Брянский благотворительный фонд «Ванечка» отметил первый юбилей

Десятилетний юбилей отметил брянский благотворительный фонд «Ванечка». Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.

Во Дворце культуры БМЗ прошел праздничный концерт. С десятилетним юбилеем там поздравили брянский благотворительный фонд «Ванечка». В зале собрались участники фонда, волонтёры и их подопечные с родителями.

Фонд «Ванечка» возглавляет Ирина Цыганкова. Вместе с коллегами они с 2013 года занимаются детьми с редкими заболеваниями и онкологией. За десять лет за поддержкой обратились родители сотни ребят. Им помогают от постановки диагноза до окончания реабилитации, оказывают финансовую помощь и моральную поддержку, устраивают праздники.

Заместитель губернатора региона Ирина Агафонова поздравила юбиляров и поблагодарила за их нелегкий труд. А коллективы города подарили яркие номера.