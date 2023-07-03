Брянский блогер победил в федеральном проекте «ТопБЛОГ» . Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Блог-уикенд в онлайн-формате собрал 157 блогеров из 56 регионов России. Они стали финалистами третьего сезона проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в категории «Начинающие».

Из 9 554 блогеров победителями стали 39 человек. За два месяца на каналы участников суммарно подписались более 250 тысяч пользователей.

Одним из победителей стал брянец Андрей Васенков. Менее чем за 2 месяца он смог привлечь более тысячи подписчиков. Теперь он будет бороться за звание победителя проекта в категории «Блогеры».