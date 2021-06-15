Брянский чиновник объяснил случаи заражения COVID-19 после вакцинации

По словам Виталия Мосина, на формирование иммунитета требуется время.

Врио по руководству департаментом здравоохранения Брянской области Виталий Мосин объяснил случаи заражения коронавирусной инфекцией.

«Есть случаи, когда привитый гражданин заболевает. Поясню почему: иммунитет вырабатывается в течение 42 дней. В этот период особенно необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры. Но среди тех, кто заболел после прививки, нет тяжелых и нет летальных исходов!» – сообщил Мосин на заседании регионального оперативного штаба.

Также, по его словам, при повторном заражении заболевание протекает более тяжело, а случаи летальных исходов встречаются чаще.

Главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова, в свою очередь, сообщила о том, что «в тех районах, где вакцинация охватывает более широкие группы населения, заболеваемость ковидом ниже»

«На территориях, где начали заблаговременно активно вакцинироваться, а у нас это Злынковский район, Сельцо, мы отмечаем не только отсутствие роста заболеваемости, но даже снижение уровня. Этот пример достаточно четко иллюстрирует эффективность вакцинации, которая остается задачей номер один», – считает Трапезникова.