Брянский департамент передал государственную символику в школы и сады луганской Брянки

Брянский департамент образования передал государственную символику в школы и сады подшефной луганской Брянки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Департамент образования Брянской области передал в подшефный город Брянки Луганской народной республики государственную символику. Детские сады и школы получат портреты Президента России Владимира Путина и главы ЛНР Леонида Пасечника, герб России, а также флаги РФ и ЛНР.

«Данная символика будет размещена в учреждениях образования, а также будет использоваться во время проведения внутришкольных мероприятий. Каждый ребенок должен знать и понимать с малых лет, в каком государстве он живет, знать его символы, понимать их значение», — уточнил уполномоченный представитель Брянской области в городе Брянске Евгений Бобовский.