Брянский дорожник украл гранулят при ремонте трассы М-3 Украина

Начальник участка использовал свое служебное положение.

В Навлинском районе на скамье подсудимых оказался начальник участка строительных работ – его признали виновным в хищении с использованием служебного положения.

Как сообщает региональная прокуратура, в прошлом году на участке автомобильной дороги М-3 Украина в Навлинском районе велись восстановительные работы и фрезерование дорожного покрытия, в результате которого образуется асфальтобетонный гранулят – асфальтная крошка.

В июле 2020 года руководитель работ дал указание работникам подрядной организации о продаже четырех машин гранулята, принадлежащего АО «Орелдорстрой». Всего было продано 35,84 кубометра гранулята.

Суд приговорил дорожника к выплате штрафа в размере 150 тысяч рублей.