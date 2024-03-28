Брянский эксперт одобрил запрет квадрокоптеров в Беларуси

Брянский эксперт Сергей Горелов одобрил запрет использование квадрокоптеров жителями Беларуси.

В Республике Беларусь ввели запрет на использование и хранение любых беспилотных летательных аппаратов. Ограничения касаются даже игрушечных квадрокоптеров. Технику нужно сдать. Использовать дроны для работы смогут только юридические лица и предприятия.

Инициативу поддержал представитель «Экспертного клуба» Сергей Горелов. Он подчеркнул, что дроны чаще всего используются для развлечения и для незаконной предпринимательской деятельности.

«К чему скрывать, есть у нас не зарегистрированные как предприниматели и даже как самозанятые любители «подшабашить» на съёмках с воздуха и не заплатив налоги», – добавил брянский эксперт.

Сергей Горелов отметил, что квадрокоптеры, кружащие над домами, нарушают права граждан и в мирное время. А сейчас могут стать причиной паники среди жителей.

«Думаю, российским законодателям нужно изучить белорусский опыт, оценить целесообразность такого решения и, если подобная практика будет признана полезной, реализовать такой же запрет и в России», – заключил брянский эксперт.