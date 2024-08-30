11 беспилотников уничтожили ночью над Брянщиной

11 беспилотников уничтожили военные ночью над Брянщиной. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь на 30 августа военные Минобороны РФ пресекли очередную террористическую атаку на Брянскую область. За час восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа нарушили границу региона. Их уничтожила система противовоздушной обороны.

Чуть позже ёще три беспилотника заметили над Брянщиной. Их военные также сбили.

Люди не пострадали. Разрушений также нет.