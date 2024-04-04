Брянский эксперт Сергей Горелов назвал соревнования профессионалов лучшим спортом

В Центре опережающей профессиональной подготовки в Брянске чествовали победителей регионального этапа чемпионата «Профессионалы». Лучшими в своем деле оказали более ста молодых специалистов.

Участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов прокомментировал проведение таких соревнований.

«Мы забыли, откуда взялся спорт и для чего он предназначен. А ведь изначально у него была одна цель – подготовиться к жизни, натренироваться. Во французской пещере Ласко найдены наскальные рисунки первых спортсменов – одни бегут, другие дерутся. Собственно, 17 тысяч лет назад так и было – или бейся, или удирай», – подчеркнул эксперт.

Сергей Горелов добавил, что иные виды спорта также были важны для защиты.

«И сейчас, когда спорт оторвался от своего изначального предназначения, появились соревнования профессионалов. Это самый лучший, созидательный спорт. Именно эти ребята, участники чемпионата «Профессионалы» будут создавать всю материальную культуру нашей страны. А сейчас, когда производство испытывает дефицит рабочих рук, хорошо подготовленные специалисты рабочих профессий ценны как никогда», – заключил эксперт.