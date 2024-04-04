Город32

Брянский эксперт Сергей Горелов назвал соревнования профессионалов лучшим спортом

2024, 04 апреля 14:29 Общество
Брянский эксперт Сергей Горелов назвал соревнования профессионалов лучшим спортом
Источник фото

Брянский эксперт Сергей Горелов назвал соревнования профессионалов лучшим спортом 

В Центре опережающей профессиональной подготовки в Брянске чествовали победителей регионального этапа чемпионата «Профессионалы». Лучшими в своем деле оказали более ста молодых специалистов. 

Участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов прокомментировал проведение таких соревнований. 

«Мы забыли, откуда взялся спорт и для чего он предназначен. А ведь изначально у него была одна цель – подготовиться к жизни, натренироваться. Во французской пещере Ласко найдены наскальные рисунки первых спортсменов – одни бегут, другие дерутся. Собственно, 17 тысяч лет назад так и было – или бейся, или удирай», – подчеркнул эксперт. 

Сергей Горелов добавил, что иные виды спорта также были важны для защиты. 

«И сейчас, когда спорт оторвался от своего изначального предназначения, появились соревнования профессионалов. Это самый лучший, созидательный спорт. Именно эти ребята, участники чемпионата «Профессионалы» будут создавать всю материальную культуру нашей страны. А сейчас, когда производство испытывает дефицит рабочих рук, хорошо подготовленные специалисты рабочих профессий ценны как никогда», – заключил эксперт.

Читайте также
Брянский эксперт Сергей Горелов призвал изменить подход служб к мигрантам
03 апреля 12:36
Брянский эксперт Сергей Горелов призвал изменить подход служб к мигрантам
Брянский эксперт Сергей Горелов отметил развитие водоснабжения Брянщины
02 апреля 10:04
Брянский эксперт Сергей Горелов отметил развитие водоснабжения Брянщины
Брянский эксперт осудил «истерику» некоторых СМИ по поводу пыли на дорогах
01 апреля 15:02
Брянский эксперт осудил «истерику» некоторых СМИ по поводу пыли на дорогах
Брянский эксперт прокомментировал отсутствие выборов на Украине
31 марта 14:16
Брянский эксперт прокомментировал отсутствие выборов на Украине

Новости регионов

03.04.2024 14:36
Удар – и гол!
В регионе продолжают уделять большое внимание развитию спорта не только в областном центре, но и на периферии. Правительство Смоленской области приняло еще ряд важных решений в этом направлении. Об этом рассказал губернатор Василий Анохин в интервью проекту Семёна Пегова WarGonzo. Часть проектов касается футбола – этого любимейшего вида спорта в России. Немало поклонников этой игры есть и на Смоленщине. «Смоляне соскучились по профессиональному спорту. И мы сейчас делаем шаги
03.04.2024 14:33
Подшефная работа
Сегодня строительные работы активно ведутся не только в Смоленске, но и за сотни километров от нашего региона – в ДНР. Большую лепту в восстановление социальной инфраструктуры территории вносят смоленские строители. Сегодня они задействованы на восстановлении систем отопления инфекционного корпуса и стоматологии центральной районной больницы, амбулатории центра первичной медико-­санитарной помощи, а также насосной станции в Мангушском округе Донецкой Народной Республики – все эти проекты будут завершены в 2024 году. Работы
03.04.2024 14:31
Добро пожаловать!
Смоленск всегда рад туристам. О том, где можно остановиться и что посмотреть в нашем регионе, гостей готовы проконсультировать в Москве. Смоленская область открыла в столице Туристический информационный центр. Очень символично, что новая сервисная служба расположилась в здании Белорусского вокзала – ведь именно отсюда отправляются поезда в наш город. Возможности центра оценил губернатор Василий Анохин. «Здесь можно ознакомиться с готовыми турами и экскурсиями по нашему региону,
03.04.2024 14:29
Большая стройка
Как идёт возведение соцобъектов в регионе?   В настоящее время Смоленск напоминает большую стройплощадку – в разных районах областного центра полным ходом идут строительно-­монтажные работы по возведению важных социальных объектов. Сегодня они задействованы на восстановлении систем отопления инфекционного и стоматологического корпусов центральной районной больницы, амбулатории Центра первичной медико-­санитарной помощи, а также насосной станции в Мангушском округе Донецкой Народной Республики – все эти

Актуальные темы

Общество
Новый троллейбусный маршрут запустят в Брянске в апреле
Происшествия
Брянцев предупредили о резком поднятии воды в реках
Происшествия
Брянский суд рассмотрит дело о хищении металла с предприятия
Общество
Брянский эксперт осудил поддержку безнаказанности «детей из хороших семей»
Разное
Арендатор торгового центра в Брянске получил штраф за упавшую на льду женщину

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» лидирует на рынке бизнес-коммуникаций в сегменте телефонии
«Ростелеком» лидирует на рынке бизнес-коммуникаций в сегменте телефонии

«Ростелеком» подтвердил лидирующие позиции на рынке цифровых сервисов для бизнес-коммуникаций по итогам 2023 года. По данным независимого аналитического агентства ТМТ Консалтинг, компания остается ведущим игроком на рынке виртуальной телефонии по количеству клиентов (24%), а также признана основным поставщиком номеров 8-800 (услуга «Бесплатный вызов»): на долю «Ростелекома» приходится самая заметная часть от доходов в этом сегменте — 32%.

Движение автомобилей через переезд в Стяжном Брянской области будет закрыто на время ремонта пути
Движение автомобилей через переезд в Стяжном Брянской области будет закрыто на время ремонта пути

С 3 по 5 апреля возле  переезда остановочного пункта Стяжное в Брянской области железнодорожники проведут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности движения.

Энергетики «Брянскэнерго» готовятся к ухудшению погоды
Энергетики «Брянскэнерго» готовятся к ухудшению погоды

По прогнозам Гидрометцентра, 3 апреля 2024 года на территории Брянской области ожидается ухудшение погодных условий: дожди и усиление ветра до 20 м/с.​ ​ Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» готовится к прохождению неблагоприятных метеорологических условий.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.