Брянский эксперт Сергей Горелов призвал не забывать в тревожное время о людях мирных профессий

Участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов напомнил о 205-й годовщине со дня рождения основоположника научной бальнеологии Семёна Смирнова. Он родился селе Радогощь Севского уезда Орловской губернии. Теперь это Комаричский район Брянской области

«Он первым задумался о том, что минеральные воды разного состава и действие имеют различное – до этого любую болезнь на курортах лечили одинаково, что частенько приводило не к восстановлению, а к утрате здоровья. Доктор Смирнов изучил свойства минеральных вод и ввёл рекомендации по их употреблению в зависимости от диагноза», – уточнил Сергей Горелов.

Эксперт призвал вспоминать добрым словом доктора Смирнова при употреблении минералки или приёме ванн в санатории.

«В наше тревожное время мы справедливо большое внимание уделяем военной истории России и героям-воителям прошлых веков. Но не нужно забывать и о людях мирных профессий, своим трудом, умом, талантом создававших силу нашей страны», – уверен Сергей Горелов