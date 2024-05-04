Брянский эксперт Сергей Горелов рассказал о новых способах борьбы со златкой

В Брянске вырубают деревья, заражённые вредителем — ясеневой златкой. От него страдают не только ясени, но и клёны. Участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов рассказал об альтернативных методах борьбы с этим вредителем, используемых в других странах.

«Например, заражённому дереву делают «укол» пестицидом, который известен и нашим аграриям. Одной процедуры хватает на три года – личинки, пытаясь прогрызть древесину, умирают.

Есть и ещё более продвинутый способ. У вредителей есть свои вредители-энтамофаги. Их разводят, и уже не в лабораториях, на фабриках – дело поставлено на широкую ногу. Стоит выпустить энтамофагов в очагах расселения златки, как 90% популяции погибает», — уточнил Сергей Горелов.

Эксперт выразил уверенность, что эти методы вскоре и в России придут на смену вырубке и сжиганию заражённых деревьев.