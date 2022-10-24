Брянский фотохудожник показал землякам красоту вечернего города

Известный фотохудожник Павел Стрельцов прогулялся с фотоаппаратом по улицам вечернего Брянска и выложил результаты своей прогулки в одном из брянский сообществ во ВКонтакте.

За несколько часов с творчеством Павла успели ознакомиться более 30 тысяч участников сообщества.

В комментариях они выразили свое восхищение умением мастера увидеть и передать красоту обыденных реалий и пожелали ему и дальше радовать брянцев своими снимками.

На снимке: Вечерний Брянск. Фото Павла Стрельцова.