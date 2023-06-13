Брянский губернатор поручил разбираться с вывозом мусора в муниципалитетах

Губернатор Брянской области поручил разбираться с вывозом мусора и уборкой контейнерных площадок в муниципалитетах. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

На совещании в областном правительстве обсудили некачественную уборку контейнерных площадок в областном центре и других городах. На бездействие управляшек и городских властей жалуются жители.

«Сейчас дело обстоит так: твердые коммунальные отходы из контейнеров вывозит региональный оператор «Чистая планета». Управляющие компании не принимают меры по обустройству контейнерных площадок, так как считают, что они уже не являются частью общедомового имущества. Интересно получается: в тарифе для населения заложена эта сумма, то есть люди платят, а управляющие компании расходы на вывоз мусора с контейнерных площадок не несут», – уточнил Александр Богомаз.

Администрации города Брянска предложила изменить региональное законодательство и закрепить обязанности по созданию и содержанию контейнерных площадок за управляющими компаниями и ТСЖ.

«Дал поручение в кратчайшие сроки разобраться в сложившейся ситуации и предложить варианты решения вопроса», – подчеркнул губернатор.