Брянский губернатор послал желающих развлекаться на вакцинацию

«Если человек хочет развлекаться, пусть прививается», – заявил Александр Богомаз.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал ситуацию, связанную с созданием в регионе зон, свободных от COVID-19.

«Мы были на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Попасть на выставку можно было только при наличии на бейдже QR-кода, в котором была информация о вакцинации и отрицательном результате ПЦР-теста. Таким образом, на выставке были созданы такие условия, при которых все участники находились в зоне, свободной от COVID-19, а значит, в безопасности для здоровья, – сообщил Богомаз на заседании оперативного штаба. – Вот и мы на территории региона не будем ограничивать посещение тех учреждений, которые готовы обеспечить нахождения у них, как сотрудников, так и посетителей. Это касается всех коммерческих предприятий, а также развлекательных учреждений культуры. Если человек хочет развлекаться, пусть прививается. Бизнес будет работать, можно будет убрать и ограничения по числу участников мероприятий. Но это будет возможно, только если все находящиеся там люди будут привиты».

Губернатор также отметил, что «необходимо проработать механизм введения таких мер и организовать контроль за их исполнением».